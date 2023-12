„Der Adventkranz war unsere einzige Lichtquelle“

Während rotwangige Kinder die Winterlandschaft, die an Peter Roseggers Geschichten aus der Waldheimat erinnerten, in vollen Zügen auskosteten, arbeiteten rund 50 Mann oben am Berg an der Wiederherstellung des Stromnetzes im finsteren Murtal. „Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet“, erzählt Peter Hopf, der die Energie Steiermark mit den nötigen Maschinen im unwegsamen Gelände unterstützt hat. Nur ein Tee am Morgen wärmte die unermüdlichen Heinzelmännchen im Morgengrauen.