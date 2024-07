1800 PV-Module beliefern Seilbahn und Gemeinde

Naturschutz-Bedenken wegen der großen Anlage in freier Natur auf 1500 Metern Seehöhe will auch der St. Gilgener Bürgermeister nicht gelten lassen. „Hier wird schließlich der richtige, also erneuerbarer Strom produziert“, meinte Otto Kloiber am Rande der Inbetriebnahme. Die St. Gilgener hätten außerdem etwas von dem Großprojekt. Kloiber spricht damit den Stromüberschuss an, der wegen der hohen Anzahl an PV-Modulen pro Jahr rund 300.000 Kilowattstunden betragen soll. „Ab Herbst wollen wir unsere öffentliche Einrichtungen mit diesem Sonnenstrom versorgen“, so Kloiber.