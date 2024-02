Zwölferhornbahn wird weltweiter Energie-Pionier

In die Natur greife man so wenig ein wie möglich, erklärte Geschäftsführer Arthur Huber. „Wir planieren die Fläche nicht, sondern bohren Stahlpfähle zweieinhalb Meter tief in den Boden. Darauf kommen die PV-Paneele“, so Huber. Zwei Millionen Euro investiert die GesmbH und rechnet mit einer Amortisation in 10 bis 20 Jahren. Mit der ab Ende Juni laufenden PV-Anlage setze man ein positives Zeichen in punkto grüner Energie.