Censori: Porno-Vorwürfe sind „abscheuliche Lügen“

In Kalifornien wurde eine Klage gegen Kanye West und dessen Personal-Chef Milo Yiannopoulos eingereicht. Es geht um angebliche Ausbeutung und Herabsetzung von Mitarbeitern während der Entwicklung der neuen „Yeezy-Porno“-App sowie der App YZYVSN, mit der der Rapper in Konkurrenz mit etablierten Musik-Streaming-Anbietern wie Apple Music oder Spotify gehen will.