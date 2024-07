„Rako“ verstärkt Oberwart

Zudem trifft der gebürtige Pinkafelder auch auf alte Bekannte – neben Lehner. Mit Lukas Ried jubelte er nämlich schon für Hartberg in der Bundesliga. „Rako lebt den Fußball, das merkt man. Er ist gewillt, all seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit einzubringen, um uns besser zu machen. Und um gemeinsam eine lässige Saison zu spielen“, so Lehner.