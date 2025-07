Fallmann bittet „Ex“ Amstetten zum Cup-Tanz

Quasi wie im Vorjahr, als man im Sepp-Doll-Stadion an der Sensation kratzte, sich Sturm Graz erst nach Verlängerung mit 2:4 geschlagen geben musste. „Wir hatten da ein volles Haus, eine unglaubliche Atmosphäre. Wenn wir in die zweite Runde einziehen, haben wir wieder Heimvorteil, können wir so einen Brocken wie Sturm ziehen“, macht der 46-Jährige seinen Ostligisten heiß auf das NÖ-Derby.