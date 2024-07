Rätsel, warum Megabau teurer ist als der andere

Sicherheitszentrum der Polizei als Vorbild

Wie die „Krone“ am Sonntag berichtete, ist nun die Bundesimmobiliengesellschaft ARE im Gespräch, das MCI nach Vorbild des Sicherheitszentrums der Polizei zu bauen. Dieses wird seit Anfang Mai teilweise bezogen. Das Gebäude gehört dem Bund, die Polizei ist darin Mieter. Die Kosten beliefen sich bei 56.500 Quadratmeter Nutzfläche auf 130 Millionen Euro, ein Klacks im Verhältnis zu dem, was das MCI kosten soll. Das wird beim Vergleich der Nutzflächen deutlich: Das MCI soll bei rund einem Viertel der Nutzfläche (15.500 qm) fast doppelt so teuer werden. Fragen, warum das so ist, wird es somit viele geben. Und hoffentlich auch viele klare Antworten!