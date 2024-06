Prachtbau hebt Polizeiarbeit auf eine neue Ebene

Nächstes Projekt in Startlöchern

LH Anton Mattle zeigte sich beim Rundgang beeindruckt von dem Bau: „Danke, dass in Sicherheit so viel investiert wird“, sagte er. BM Anzengruber strich die „effiziente Bauabwicklung“ hervor. Er und Tomac verhandeln bereits das nächste Projekt: In die bald leer stehenden Gebäude am Innrain soll ab September 2025 das Polizei-Ausbildungszentrum Wiesenhof einziehen, das neu gebaut wird.