255 Zusatzgehälter für nur 183 Parlamentarier

Die Frist für die letzten Transparenzmeldungen vor der Nationalratswahl ist am Sonntag abgelaufen. 72 Abgeordnete finden Zeit für zwei oder mehr bezahlte Funktionen nebenbei. Am meisten sind es bei Axel Kassegger von der FPÖ und Andreas Minnich von der ÖVP mit jeweils acht. Beide sind Unternehmer und leiten ihre eigenen Firmen. Kassegger ist zusätzlich Präsident des FPÖ-Bildungsinstituts, Minnich Stadtrat in Korneuburg und zudem Wirtschaftskammer-Funktionär.