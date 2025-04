Stoppt Tesla vor Wand mit aufgemalter Straße?

Aber das nur am Rande, denn im richtigen Leben steht man nach einem Crash gegen eine Mauer nicht einfach so wieder auf. Außerdem hat Mark Rober – so heißt der YouTuber auch realistischere Szenarien getestet: Plötzlich taucht ein Kind vor dem fahrenden Auto auf. Erschwerend kamen auch noch Wasser, Nebel oder Gegenlicht hinzu.