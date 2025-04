Lugners „Babyelefant“ von Bohlen in Show verrissen

Einst streifte Dani Kennedy als „Babyelefant“ durch Richard Lugners Streichelzoo. Und auch Dieter Bohlen war schon mal bei Mörtel als Opernballgast in der Loge. Doch trotz all dieser guten Vorzeichen endete der Auftritt der Wienerin bei RTL in „Das Supertalent“ in einem Fiasko.