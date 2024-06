„Teamchef Ralf Rangnick ist einer von uns“

„Wir sind so etwas wie ein Geheimtipp. Bei uns ist es einfach schön, aber das wissen nicht alle.“ Simon Wallner ist Bürgermeister der Gemeinde Obertrum im Salzburger Land. Nur knapp 5000 Menschen wohnen in dem kleinen Örtchen nördlich der Stadt Salzburg. Unter diesen ist auch der aktuelle Liebling aller österreichischen Fußballfans: Teamchef Ralf Rangnick. Der Deutsche hat neben dem Obertrumersee eine Wohnung bezogen. Und soll sich dort pudelwohl fühlen. „Bei uns ist jeder willkommen, aber natürlich sind wir sehr stolz, dass es dem Teamchef in Obertrum so gefällt und er sich hier niedergelassen hat“, erklärt Wallner.