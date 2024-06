Mountaincart außer Kontrolle: Knochen gebrochen

Mit einem sogenannten Mountaincart war ein Deutscher (35) am Samstag nahe der Mutterer Alm in Tirol unterwegs, als es ihm gegen 14.20 Uhr zu schnell wurde. Er versuchte zu bremsen, doch das Fahrzeug geriet dann komplett außer Kontrolle. Der Lenker stürzte vom Cart und brach sich das Schlüsselbein. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall eingeliefert.