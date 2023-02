Fiasko MCI-Neubau: Opposition will Fakten sehen

„Sie haben aus dem MCI ein finanzielles Schlachtfeld gemacht“, sagte FPÖ-LA Evelyn Achhorner und verglich die Rolle der Regierung mit der eines Hütchenspielers: „Der Steuerzahler verliert immer!“ Die Expertin wundert sich, warum der „wettbewerbliche Dialog“ bisher noch nicht abgeschlossen ist, weiters, warum es ein Siegerprojekt gibt, obwohl noch kein finales Juryurteil vorliegt. Insgesamt 22 Fragen stellen die Oppositionsparteien Neos, FPÖ, Liste Fritz und Grüne in ihrer ersten gemeinsamen Initiative in dieser Legislaturperiode an die Landesregierung, konkret an den ressortzuständigen LHStv. Georg Dornauer.