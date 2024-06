Die BIG soll auch das MCI bauen!

Nach vierjähriger Bauzeit – in angemessenem Zeit- und Kostenrahmen – wurde am Dienstag im Tiroler Sicherheitszentrum der Probebetrieb aufgenommen. Dank der BIG, der Bundesimmobiliengesellschaft, die mit Planung und Bau betraut war. Dafür gab es auch vom Land viel Lob. Die besten Voraussetzungen also, die BIG auch das MCI bauen zu lassen. Sie bräuchte nur die Kaiserjägerstraße in Richtung Hofgarten überqueren und kann quasi loslegen.