Experten: Österreich braucht ein Hitzewarnsystem

Das Ziel ist, in Zukunft möglichst kleinsträumig und über den Zeitverlauf hinweg, punktgenau festzumachen, wo es wahrscheinlich hitzebedingt verstärkt zu Gesundheitsproblemen kommen wird. Das ist alles andere als trivial, denn wie sich die Gesamterhitzung im Detail auswirken könnte – die Anzahl der Tropennächte hat sich in den vergangenen 30 Jahren in Österreichs Großstädten mehr als verdoppelt – und sich diverse temperaturtechnisch noch weiter nach oben weisende Zukunftsszenarien regional niederschlagen, ist offen. Gleiches gilt dafür, wie sich all das auf eine im Schnitt alternde Bevölkerung mit vielen Menschen, die unter mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, und letztlich auf den Betrieb in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder die Anzahl der Einsätze für Rettungsdienste auswirkt.