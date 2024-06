Rauch: Österreicher unterschätzen die Hitze

Tipps zum richtigen Verhalten

Im Detail sollen Verhaltensempfehlungen bei Hitzewellen ausgesprochen werden, etwa durch Anzeigen und einen Infofolder, der kostenlos über das Broschürenservice bestellbar ist. Die Empfehlungen richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gesundheits- und Sozialorganisationen. Beispiele sind Informationen zum richtigen Lüften oder das Aufsuchen von kühlen Plätzen. Letztere sind ebenfalls Teil des Plans, da öffentliche Orte zunehmend begrünt werden sollen. Zudem hat die Caritas in Wien und Niederösterreich bereits 27 Pfarrgärten für die Bevölkerung geöffnet.