Neues Wintersport-Traumpaar turtelt ganz verliebt

Am Freitag feierte ÖSV-Skicrosserin Christina Födermayr mit einigen Freundinnen in Vouliagméni, einer Hafenstadt im Südosten von Athen, ihren 23. Geburtstag. Nachdem sich die Oberösterreicherin in der vorigen Saison bei ihrem zweiten Platz beim Weltcup in Arosa (Sz) am Knie verletzt hatte und pausieren musste, befindet sie sich nach einer Hüft-OP, der sie sich nach Saisonende unterzog, nun auf dem Weg zurück.