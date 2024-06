EM: Deutschland gegen Dänemark ab 21 Uhr LIVE

Intensiv wurde in Deutschland diskutiert, ob der Dortmund-Stürmer in seinem Heimstadion in der Startelf den Vorzug gegen den bisher gesetzten Kai Havertz erhalten soll. Während Havertz noch ohne Torerfolg ist, brachte Fan-Liebling Füllkrug nach seiner Einwechslung stets Schwung ins Spiel und traf auch zum Ausgleich gegen die Schweiz. Ansprüche stellt er dennoch nicht. „Der mögliche Titel ist so viel größer als jeder Einzelne. Wir spüren alle, dass es wichtig ist, die Mannschaft in den Vordergrund zu stellen. Das machen wir“, betonte er.