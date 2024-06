Finale gegen Deutsche? Der weitere Weg der ÖFB-Elf

England oder Italien sind möglich

Auch hier Mannschaften, vor denen sich Österreich in einem möglichen Viertelfinale am 6. Juni in Berlin nicht verstecken müsste. In einem sensationellen Halbfinale könnte man am 10. Juli in Dortmund etwa auf England oder Italien treffen. Bisher haben die beiden Mannschaften nicht überzeugt. Allerdings sind es zwei große Fußball-Nationen mit talentierten Spielern in ihren Reihen, die im weiteren Turnierverlauf ihr Potenzial abschöpfen könnten.