England gegen Dänemark ab 18 Uhr LIVE

Nach dem etwas minimalistischen 1:0 gegen Serbien hofft Mitfavorit England heute auf den zweiten Sieg in der Gruppe C der Fußball-EM gegen Dänemark, mit dem die Elf auch schon ins Achtelfinale einziehen würde. Sicher ist aber, dass die „Three Lions“ um 18 Uhr in Frankfurt am Main auf hochmotivierte Skandinavier treffen werden. Denn die haben nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Außenseiter Slowenien dringend Bedarf, die Chancen auf ein Weiterkommen zu verbessern.