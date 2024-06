Drogensucht als Motiv für 52 Taxi-Einbrüche

Der Hauptangeklagte, ein Iraker (28), zittert oft mit dem Fuß, redet gebrochenes Deutsch: „Ja, ich bin schuldig“, sagt er beim Prozess am Freitag im Landesgericht. Sein Verteidiger Leopold Hirsch präzisiert: „Mein Mandant war beeinträchtigt durch Drogen. Er ist leider tief in die Suchtabhängigkeit abgerutscht.“ Um sich Drogen zu besorgen, verübte er mit seiner Ex die Pkw-Einbrüche – von 52 Fällen blieben 23 laut Verteidiger im Versuch. „Die Drogensucht war Ursache für die kriminellen Handlungen“, so Hirsch.