Winkler stellt Schülern ein positives Zeugnis aus

Viele Erleichterungen

Damit alle Kinder die gleichen Chancen haben, hat das Land vor dem Hintergrund der Teuerung zahlreiche unterstützende Projekte umgesetzt. Finanzielle Entlastungen brachten etwa die Gratis-Nachhilfe für Pflichtschüler, Zuschüsse für Sport- und Projekttage sowie die Mittagessensförderung. Dafür wurden die Einkommensgrenzen der Familien stark angehoben. Zudem müssen Eltern nicht mehr in Vorleistung gehen und auf die Rückzahlung der Kosten warten. Eine wertvolle Hilfestellung war aber auch die Einführung einer autismusspezifischen Beratung in den burgenländischen Kindergärten. Dieses Angebot ist einzigartig in Österreich.