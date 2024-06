Seewinkler „Tour de France“ bringt 10.000 Euro

Auf dem Programm standen zwei Touren: „Wir haben heuer eine Rennrad- und eine Genusstour angeboten“, so Organisator Manfred Hafner von der IPA-Kontaktstelle Neusiedl. „Es war also wirklich für jeden etwas dabei. Die Teilnehmerzahl zeigt, dass wir damit richtig gelegen sind.“ Start war für beide Teams bei der Finklacke in Apetlon. Das Radteam „France-Biker Apetlon“ führte die Rennradler dann über 40 Kilometer zur Labestation Peters Gastronomie in Weiden am See und von dort ging es mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 50 km/h über Podersdorf am See und Illmitz zurück nach Apetlon.