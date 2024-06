Alles ist möglich! | Grüne Provokation

Alles ist möglich! Die ganze Welt spricht von Fußball-Österreich. Naja, die ganze Welt wäre wahrscheinlich ein wenig übertrieben, aber tatsächlich erleben wir gerade, was uns Österreichern jenseits des Skirennsports ganz, ganz selten zuteil wird: freundliche internationale Aufmerksamkeit für eine sportliche Leistung. Das 3:2 unserer Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande in Berlin, der Gruppensieg in der EURO-Vorrunde, das schreibt, wie die „Krone“ schon gestern getitelt hat, „Sportgeschichte!“ Heute setzen wir fort unter dem Titel „Fußball-Rausch“, garniert mit dem Foto eines Mannes, der maßgeblich verantwortlich ist für den einzigartigen Team-Erfolg: Trainer Ralf Rangnick, der aus guten Kickern eine kämpfende Supertruppe formte. Nach dem Erfolg am Dienstag in Berlin wird nun geschwärmt. „Das war das geilste Spiel der EM“, schrieb die deutsche Bild, der wir in diesem Fall absolut Recht geben. In den deutschen Medien ist zudem die Rede von „Österreichs Machtdemonstration gegen Oranje“ oder „Berlin feiert Ösi-Riese Rangnick“. Die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ schreibt gar von „Königin Österreich“. Und „Krone“-Sportchef Peter Moizi zitiert Zinédine Zidane mit der Aussage „Dieses Team beeindruckt auf allen Linien“. Beeindruckt sind auch die in Sachen Fußball – siehe oben – nicht sonderlich erfolgsverwöhnten Österreicher selbst. Auf die „Frage des Tages“ von krone.at, ob nach dem triumphalen Sieg gegen die Niederlande nun alles möglich sei, antworteten mehr als zwei Drittel mit einem Ja. Dann drücken wir die Daumen!