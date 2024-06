Wie 28 Millionen zu Benko-Stiftung wandern sollten

In den Ermittlungen rund um die Signa-Affäre besitzt ein Aspekt besondere Brisanz: der Verkauf des Meinl-Hauses am Wiener Graben 19. Die Immobilie in bester Innenstadtlage war am 14. Dezember 2023, nur 15 Tage vor der Pleite der Signa-Prime, an die Wiener Ärztekammer notverkauft worden. Für den stolzen Preis von 80 Millionen Euro.