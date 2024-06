Landwirt wollte seinen Nachbarn aufspießen

Den genauen Anlass weiß niemand mehr so genau. Die beiden Männer gingen laut einem „Bild“-Bericht jahrelang mit Mistgabeln und Eisenbolzen aufeinander los. Selbst Kleinigkeiten eskalierten: Als der Sohn von Alexander K. (44) mit seinem Fahrrad zu dicht am Haus von Ulrich F. (71) vorbeigefahren war, bewarf ihn der Landwirt mit Pflastersteinen. Ein Gericht ordnete daraufhin ein Annäherungsverbot an. Immer wieder hagelte es Anzeigen.