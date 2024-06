Zum Jubiläum: „Krone“ sucht „Starnacht-Kinder“

So, oder so – genaue Ausführungen sind ohnehin nicht zwingend notwendig. Sollte ihr Sprössling durch den Zauber der „Starnacht“ neun Monate später tatsächlich das Licht der Welt erblickt haben (also nach Adam Riese Anfang/Mitte April), können Sie sich, beziehungsweise ihr „Starnacht-Kind“ unter office@ip-media.tv melden. Es winkt ein Bühnen- und Fernsehauftritt!