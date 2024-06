Donnerschlag in Frankreich

Zwischen diesen beiden Mühlsteinen wird die bürgerlich-liberale Mitte des Emmanuel Macron völlig zerrieben. Selten war ein Präsident so unbeliebt. Mit seiner sprunghaften, rätselhaften Politik von oben herab hat Macron das Land in die Sackgasse geführt. Allerdings sind die Alternativen auch keine Medizin gegen die „französische Krankheit“: Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und Innovativkraft der Wirtschaft, Schuldenspirale nach oben, Frust in der Gesellschaft. Aber damit steht Frankreich nicht allein da ...