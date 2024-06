Eifrige Suche nach den Wohnbau-Millionen

Das ist für den Finanzreferenten nicht erfreulich, aber immerhin um mehr als 350 Millionen Euro besser als budgetiert. Die interessanteren Geschichten finden sich aber ohnehin in den Details des 1302 Seiten starken Dokuments. So zeigt sich bei den Zahlen zum Wohnbau, dass im vergangenen Jahr das Land in diesem Bereich knapp 210 Millionen Euro eingenommen hat. Das sind um 22 Millionen mehr als ausgegeben wurde.