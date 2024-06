Prinzessin Anne kann sich an Unfall nicht erinnern

Ehemann wich nicht von Annes Seite

Wie die britische Zeitung weiter berichtete, sei die Princess Royal nach dem Vorfall auf ihrem Anwesens Gatcombe Park in Gloucestershire zunächst vor Ort behandelt worden sein. Erst danach habe man Anne in ein Spital in Bristol gebracht, während Ehemann Timothy Laurence nicht von ihrer Seite gewichen sei.