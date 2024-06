Auf Kärntens Feldern wird endlich Mahd eingebracht

Denn die Landwirte können nicht einfach dann mähen, wenn es ihnen gerade passt. Wird mit dem ersten Schnitt nicht rechtzeitig begonnen, verliert das Futter an Qualität. Egger: „Und man hat mit unerwünschten holzigen Pflanzen wie Ampfer und Disteln zu kämpfen.“ Besonders der Pflanzenbestand habe einen großen Einfluss auf die Qualität des Futters. „Daher muss der Anteil an Giftpflanzen wie Adlerfarn, Herbstzeitlose, diverse Kreuzkraut-Arten, Scharfer Hahnenfuß, Klappertopf so gering wie möglich gehalten werden.“ Denn die können für Tiere gesundheitsschädlich sein. „Wiederkäuer leiden an Durchfall, magern ab. Vergiftungen erkennt man an dem Blut im Harn.“