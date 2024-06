Regen ließ Pegel ansteigen, aber jetzt Entspannung

Während am Samstag untertags – auch aufgrund der Wetterbesserung – die Pegel wieder sanken, setzten am Abend in weiten Teilen des Landes wieder kräftige Regenfälle ein. Bereits im Vorfeld war befürchtet worden, dass auch in der Nacht auf Sonntag wieder HW30 erreicht oder überschritten werden könnte. Die Pegel stiegen zwar an, blieben aber letztlich am Inn deutlich unter diesem Wert, wie auf der Webseite Hydro-Online des Landes zu sehen ist.