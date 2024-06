Hochwasser in Tirol: Angespannte Lage in der Nacht

Nach teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen stieg der Pegel des Inn in der Nacht gebietsweise weiter an. Bei Landeck, Haiming und Telfs im Oberland wurde die Grenze eines 30-jährlichen Hochwassers (HW30) erreicht – in Innsbruck und Imst etwa war der höchste Pegelstand knapp unter dieser Marke geblieben.