Kahlschlag bei Filialen, doch Bankomaten bleiben

Hinter den Kulissen gingen die Verhandlungen aber weiter, deren Ergebnis die „Bürgermeister-Allianz“ nun als großen Erfolg verkauft. Für fünf Jahre werden die Bankomaten im Bezirk Lilienfeld trotz der Schließungspläne weiterhin am Raika-Netz bleiben. Mehr noch: Die Bank übernimmt die vollen Kosten für den Betrieb. „Die Gemeinden sparen sich dadurch insgesamt 875.000 Euro“, so Christian Fischer (SPÖ) aus St. Veit an der Gölsen und Reinhard Hagen (ÖVP) aus Kleinzell. Und sie ringen sich sogar einen Dank an Raiffeisen ab: „Konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit“ habe gezeigt, wie „effektiv gemeinsames Engagement für das Gemeinwohl sein“ sei. Das klang vor ein paar Monaten freilich noch ganz anders.