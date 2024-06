Nippon-Power für neuen Salzburg-Coach Lijnders

Handlungsbedarf besteht auch auf der Torhüterposition, nachdem Nico Mantl endgültig abgegeben wurde. Entgegen anders lautenden Gerüchten wird Vitezslav Jaros, der zuletzt von Liverpool an Sturm Graz ausgeliehen war und Lijnders aus seiner Zeit in England kennt, aber nicht an die Salzach wechseln. Offiziell wurde Donnerstag, dass Talent Jannik Schuster, Sohn von Skisprung-Trainerlegende Werner, einen Vertrag bis 2028 erhielt, vorerst aber weiter für Liefering auflaufen wird. Dort verlängerte Geschäftsführer Manfred Pamminger bis Sommer 2027.