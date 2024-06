Offiziell: Bullen geben Deal mit Puma bekannt

Was die „Krone“ bereits mehrfach berichtet hat, ist seit Dienstag offiziell: Bundesliga-Vizemeister Red Bull Salzburg trägt künftig Trikots vom deutschen Sportartikelhersteller Puma. Zuletzt liefen die Bullen zehn Jahre lang in Nike-Dressen auf. Geschäftsführer Stephan Reiter freut sich über den Deal mit dem Hersteller aus Herzogenaurach: „Die Zusammenarbeit mit einer Weltmarke wie PUMA ist nicht nur eine zusätzliche Motivation für unsere Spieler, sondern auch ein spannender Impuls für unseren gesamten Klub. Wir finden bei PUMA so viele Werte wieder, die wir beim FC Red Bull Salzburg ebenfalls vertreten. Hier hat zusammengefunden, was zusammengehört.“