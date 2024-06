Nach Umsatzrekord volle Konzentration auf Sommer

Rad-Trend richtig nutzen

29 Mio. Euro standen den Bergbahnen 2022/23 für Investitionen zur Verfügung. Damit wurden unter anderem zwei neue 6er-Sessellifte errichtet. 1,5 Mio. Euro flossen auch in den Ausbau der Radinfrastruktur am Berg. Denn während man das Winter-Niveau halten will, will man mehr Sommergäste locken. Und Radfahren boomt. „In Deutschland gibt es 15 Mio. Mountainbiker – und nur acht Mio. Skifahrer“, rechnet Vorstandsmitglied Christian Wörister vor.