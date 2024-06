Ukraine-Spende bringt Russen 20 Jahre in den Knast

Ein russisches Gericht hat einen Zeichenlehrer zu 20 Jahren Haft verurteilt, da er Geld in die Ukraine geschickt haben soll. Der wegen Hochverrats verurteilte Daniil Kliuka (27) soll fünf Jahre seiner Strafe in einer Haftanstalt und die restlichen 15 in einer „Kolonie mit strengem Regime“ absitzen.