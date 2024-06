Windräder und Sonnenparks finanzieren Klinik Gols

Dieses Tochterunternehmen hat Windkraft- und Photovoltaik-Projekte mit einer Gesamtleistung von 2000 Megawatt in der Pipeline – eine Größenordnung, die einzigartig in Österreich ist. Und: Die Tochtergesellschaft wirft Dividenden in Millionenhöhe ab. Geld, das in für den Bau der Klinik Gols verwendet werden soll. Weiters werde der Mehrheitsanteil des Landes im Wert steigen, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die 51 Prozent sollen daher in weiterer Folge wieder an den Energiekonzern verkauft werden, das Geld in das Krankenhaus Gols fließen.