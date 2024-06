Warum Kochers Vergleich mit Deutschen nicht stimmt

Früher in Pension und mit mehr Geld

Die Zeitung verweist darauf, dass Österreichs Männer im Schnitt mit 62,1 Jahren in den Ruhestand gingen und 14-mal im Jahr im Schnitt 1856,08 Euro erhielten, Frauen mit 60 in Ruhestand gingen und im Schnitt 1310,74 Euro bekämen. Die deutsche Durchschnittsrente dagegen liege bei 1332 Euro für Männer und bei 1118 Euro für Frauen – bei nur zwölf Auszahlungen im Jahr.