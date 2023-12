Wichtiger denn je: Ukrainehilfe aus der Steiermark

Ukrainehilfe wichtiger denn je

Krawagna von „Steiermark hilft“ liegen im Hinblick auf ukrainische Flüchtlinge das „Recht auf Wohnung“ und das „Recht auf Bildung“ besonders am Herzen. Von Beginn an verstand sich „Steiermark hilft“ als Vernetzungsprojekt - auch wenn sich „die Schwerpunkte verschoben haben“, geht die Hilfe unverändert weiter. Beispielsweise waren Sprachkurse zu organisieren, was vor allem in der Südoststeiermark eine Herausforderung war. Zuletzt haben die Frauen Aktivitäten für behinderte ukrainische Flüchtlinge auf die Beine gestellt.