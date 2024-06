Esoteriker-Kinder vor Gericht: „War wie Fluch“

Der Fall sorgte vergangenen September für Aufsehen! Die Esoterikerin Gabriela M., die sich als „Engel“ mit heilenden Kräften ausgegeben hatte, wurde in Zell am Moos festgenommen. Am Mittwoch standen ihre beiden Kinder vor dem Landesgericht in Wels. Auch nach ihrem Freitod standen die beiden immer noch tief im Schatten ihrer Mutter.