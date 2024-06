Zu dicker Putz war schuld an Einsturz der Decke

Nach dem Einsturz der Zimmerdecke in einer Schule in Bruck an der Mur im Mai ist nun die Ursache klar. Eine zu dicke Putzstärke dürfte zu einer Überbelastung der Deckenunterkonstruktion geführt haben, so die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) am Dienstag. Der Schulbetrieb soll im Herbst wieder aufgenommen werden.