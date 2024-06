Startschuss für neues Grazer Gesundheitszentrum

Der in moderner Holzbauweise mit geothermischer Heizung und begrüntem Photovoltaikdach realisierte Bau, wird auf fünf Geschoßen – davon eines unterirdisch – und einer Gesamtbruttogeschoßfläche von 4725 Quadratmetern nicht nur Büroarbeitsplätze beheimaten, sondern auch das erste Gesundheitszentrum für Selbständige in der Steiermark und das dritte in Österreich. Geboten wird ein umfangreiches ambulantes Angebot an Gesund­heits­vorsorge, Diagnostik sowie Therapie für Selbständige. „Unser Haus richtet sich an die 210.000 SVS-Versicherten in der Steiermark“, sagt SVS-Obmann Peter Lehner. „Neben Allgemeinmedizinern sind eine Vielzahl von Fachärzten und Therapeuten an einem Standort verfügbar. Begleitet wird das Vorort-Angebot von umfassenden telemedizinischen Leistungen.“