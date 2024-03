Die Millionen-Show im Salzburger Seminar-Hotel

Ein modernes Konferenzhotel, vier Sterne in der Hotel-Bewertung und fünf Seminarräume. Verkehrsgünstig in der Alpenstraße in der Stadt Salzburg gelegen, dennoch ruhig. In der hoteleigenen Parkanlage kann man kurz durchschnaufen. Der richtige Ort, um sich Gedanken zu machen, wie man ein Vermögen von 25 Millionen Euro neu und gerecht verteilt.