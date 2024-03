Engelhorns Erbe wird bei Geheim-Treffen aufgeteilt

Einzig und allein dem Gremium kommt die Entscheidung zu, wer die Millionen aus dem Erbe erhält. An insgesamt sechs Wochenenden bis Juli wird in Salzburg noch getagt. Am Ende muss der Rat zu einer Entscheidung kommen. Ob ein oder 100 Vereine und Privatpersonen vom Engelhorn-Erbe profitieren – alles ist möglich. Die 50 Teilnehmer am „Guten Rat“ bekommen pro Wochenende 1200 Euro. 15 Ersatzkandidaten erhalten eine Aufwandsentschädigung fürs Bereithalten.