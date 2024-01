Engelhorn will nach Verteilung des Erbes arbeiten

Engelhorn will ihr Geld loswerden. Die Millionenerbin hat aus diesem Grund die Initiative „Guter Rat für Rückverteilung“ gegründet. Ein Bürgerrat aus zufällig ausgewählten Personen soll darüber entscheiden, was mit ihren 25 Millionen Euro passiert. Dazu hat Engelhorn am Dienstag eine Pressekonferenz gehalten.