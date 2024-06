Lamborghini um 400.000 Euro aus Autohaus gestohlen

Vielleicht wollte er sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen: Am 23. Dezember des Vorjahres soll ein 45-Jähriger von Tschechien nach Österreich gefahren und in Linz in ein Autohaus eingebrochen sein. Das zumindest legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last. Mit einem Schweißgerät habe der Angeklagte einen Tresor aufgebrochen und rund 7000 Euro Bargeld daraus gestohlen, so der Verdacht.