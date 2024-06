Letzte Generation stört Klima-Symposium der ÖVP

Moderatorin versucht zu beruhigen

Währen das Publikum während der Tirade großteils still dasaß, kamen vom Podium Gegenstimmen. Moderatorin Elisabeth Zehetner – Geschäftsführerin der wirtschaftsnahen NGO Oecolution Austria und Beraterin von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Klimafragen – versuchte es mit Diplomatie. Sie lud die Aktivisten ein, sich in geordnetem Rahmen an der Diskussion zu beteiligen. Andernfalls müssten Sie den Saal verlassen.